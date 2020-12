सिडनी (पीटीआई)। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शुक्रवार को यहां ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पिंक गेंद वार्मअप मैच के शुरुआती दिन अपना पहला फर्स्ट क्लाॅस अर्धशतक बनाया। अपनी 57 गेंदों में 55 रन की पारी के साथ, बुमराह टीम इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर थे। भारतीय टीम इस वार्मअप मुकाबले में पहले दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 48.3 ओवरों में 194 रन सिमट गई। इसमें 55 रन बुमराह ने ब बनाए, नहीं तो भारत की स्थिति और खराब होती।

बुमराह ने जड़े दो छक्के भी

एक तरफ जहां बाकी भारतीय बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थें वहीं बुमराह ने बेखौफ बल्लेबाजी की और हाॅफसेंचुरी बनाई। इसमें आठ बार उन्होंने गेंद सीमा रेखा पर पहुंचाई जिसमें दो छक्के और छह चौके शामिल हैं। बुमराह और साथी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 10 वें विकेट के लिए 71 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसके चलते भारतीय टीम 194 रन के स्कोर तक पहुंच पाई।

Maiden first-class fifty for @Jaspritbumrah93 and this is also his first 50 in any format! He gets to his half-century in 54 balls in a pink-ball game against Australia A! #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/U0Z6su8umO