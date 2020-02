कानपुर। Jawaani Jaaneman Box Office Collection Day 1: सैफ अली खान की सोलो लीड वाली कई फिल्में इससे बेहतर ओपनिंग कर चुकी हैं। ऐसे में आलाया फर्नीचरवाला की ये डेब्यु फिल्म कम से कम पहले दिन के कलेक्शन में तो सैफ के साथ तब्बू की दमदार प्रेजेंस का फायदा नहीं उठा सकी है। हो सकता है कि माउथ पब्लिसिटी के बाद वीक एंड में ये कुछ बेहतर परफार्म कर सके। ऐसा मानना है ट्रेड एनेलिस्ट और मूवी क्रिटिक तरण आदर्श का। जिंदगी को एनर्जी और पॉजिविटी के साथ जीने का मैसेज देने वाली 'जवानी जानेमन' फिल्हाल ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाई है।

#JawaaniJaaneman does much better than several *solo* #SaifAliKhan movies released in the *recent past*... Biz witnessed an upward trend towards evening shows at metros... Needs to trend well over the weekend for a respectable total... Fri ₹ 3.24 cr. #India biz.