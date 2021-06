नई दिल्ली (एएनआई)। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के नेता चिराग पासवान ने बुधवार को पार्टी में मची उठापटक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक चिराग ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान, उससे पहले भी, उसके बाद भी कुछ लोगों द्वारा और खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) द्वारा हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर किया जा रहा था। मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैने चुनाव लड़ा। कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे चाचा ने खुद चुनाव प्रचार में कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद अपने व्यक्तिगत चुनाव में बिजी थे। मेरे पिता के अस्पताल में भर्ती होने पर कुछ लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पिता ने मेरे चाचा (पशुपति कुमार पारस) सहित पार्टी के नेताओं से इसके बारे में पूछा।

Some people were making attempts to break the party when my father was hospitalised. My father asked party leaders, including my uncle (Pashupati Kumar Paras) about the same. Some people weren't ready for the struggle we had to go through: Chirag Paswan, LJP pic.twitter.com/jis7UswtUE