कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। वरुण और कियारा की फिल्‍म जुग जुग जियो रिलीज होने को तैयार है। हालांकि फिल्‍म रिलीज होने से पहले ही लोग इसके गानों को काफी पंसन्‍द कर रहे है। बता दें आपको की जुग जुग जियो में अनिल कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी और नीतू कपूर एक साथ नजर आएंगे। फिल्‍म के मेकर्स ने सोमवार को इसका रंगीसारी गाना रिलीज कर दिया है। गाने को कविता सेठ और कनिश सेठ द्वारा कंपोज्ड किया गया है। जिसमें वरुण और कियारा डिस्को में रोमांटिक डांस कर रहे है। जुग जुग जियो दो कपल के सेप्रेशन की कहानी है। फिल्म के ट्रेलर और गानों ने फैन्स की दिलचस्पी बढ़ा दी है। साथ ही पिछले हफ्ते मेकर्स ने इसके डांस ट्रैक "नच पंजाबन" को रिलीज किया था।

Serving the newest vibe of the town, to you! Kiara and I have been hooked to this since forever and can&यt wait for you all to join us too!!!💃🔥#RangiSari is OUT NOW!https://t.co/ComvqYwzJY#JugJuggJeeyo is coming to cinemas on 24th June.