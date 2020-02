कानपुर (फीचर डेस्क)। कबीर बेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'Sunny Leone से मेरे नंबर मांगने की खबर गलत है। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लांच की पार्टी में मैंने उनके पति डेनियल वेबर से नंबर मांगा था। खुद डेनियल ने ही अपना नंबर मेरे फोन में सेव किया था। इस बात को लेकर इस तरह की अफवाह फैलाना वाकई बेहद अपमानजनक है। यह खबर हटा देनी चाहिए और इसे जुड़े लोगों को माफी मांगनी चाहिए।

Thanks Daniel for telling it like it is. This kind of journalism is shameful. And upsetting. https://t.co/JgXQiKIAMr

डेनियल ने भी किया सपोर्ट

इसके अलावा सनी लियोनी के पति डेनियल वेबर ने भी इस बारे में ट्वीट कर लिखा, 'हां कबीर बेदी मेरा नंबर क्यों नहीं ले सकते? कबीर बेदी के पास सनी लियोनी का नंबर बहुत पहले से है और वह दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं। आपको ऐसी खबर नहीं छापनी चाहिए थी।' इस पर कबीर ने उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा हैं कि इस तरह की पत्रकारिता शर्मनाक है।

Haha why can&यt he ask for my number? He has her number as they know each other many years!! No need to print shit just to get a story. !!! https://t.co/YVnH4euZjx