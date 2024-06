कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Raveena Tandon Viral Attack Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ रविवार को कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखने के बाद हर कोई सन्न रह गया। एक्ट्रेस एक बनावटी विवाद में फंसी, जिसमें उनकी और उनके ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। दरअसल, रवीना पर एक बुजुर्ग महिला को ऊपर गाड़ी चढ़ाने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया। उस महिला के मुताबिक, रवीना ने नशे में धुत्त थीं जिसकी वजह से उन्होंने उस महिला और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की। हालांकि, सामने आई सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहती है।

Actress Raveena Tandon was attacked by mob after her driver was accused of rash driving & hitting 3 women of a family



But CCTV footage revealed - Raveena&यs car did not hit anyone.



1) Why was the family lying?

2) Was this a setup to target her?

3) Was this planned for extortion? pic.twitter.com/0p3pmE6lxl