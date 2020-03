कानपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि वे संडे को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने का चांस कुछ सलेक्टेड महिलाओं को देंगे। इनमें वो महिलायें होंगी जिन्होंने अपने कामों से पीएम को इंस्पायर किया है। इसके बाद कंगना रनौत की बहन और मैनेजर रंगोली चंदेल ने इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए प्राइम मिनिस्टर से ऐसा करने का मौका देने की रिक्वेस्ट की है। पीएम के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए रंगोली ने कहा कि वे उन्हें एक चांस दें ताकि वे उनके विरोधियों का दिमाग सही कर सकें।

This Women's Day, I will give away my social media accounts to women whose life & work inspire us. This will help them ignite motivation in millions.



Are you such a woman or do you know such inspiring women? Share such stories using #SheInspiresUs. pic.twitter.com/CnuvmFAKEu