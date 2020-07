आगरा (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के एक भीषण हादसा हो गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिहार के मधुबनी से आ रही एक यात्री बस सौरिख के पास सड़क के किनारे एक खड़ी एसयूवी में जा घुसी। तेज रफ्तार बस ने इतनी जोर से कार में टक्कर मारी कि दोनों 20 फीट नीचे आ गिरे।हादसे की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस माैके पर पहुंची और घटना स्थल पर राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। इस दाैरान चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, दो ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि 20 अन्य घायल हो गए।

Kannauj: Five people died, at least 18 injured after a private bus hit another vehicle at Agra - Lucknow Expressway this morning. The injured have been taken to a hospital. The bus was going from Bihar's Darbhanga to Delhi when the accident occured. pic.twitter.com/xg6YYFWYTI