कानपुर (एजेंसी/ब्यूरो)। कानपुर एनकाउंटर के मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की टीम उसे लेकर कानपुर आ रही थी, तभी कानपुर नगर भौंती में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दाैरान उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसकर्मी घायल हो गए, तभी माैका देखते ही 5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने घायल पुलिस कर्मी की पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने विकास दुबे का पीछा किया तो वह फायरिंग करने लगा। पुलिस की ओर से की गई जबाबी फायरिंग और वह इस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसे तुरंत उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी माैत हो गई है। वहीं इस दाैरान चार पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। उन्हें उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के ट्वीट के अनुसार आईजी, कानपुर मोहित अग्रवाल का कहना है कि गैंगस्टर विकास दुबे सड़क दुर्घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। इस दाैरान पुलिस संग हुई मुठभेड़ में वह मारा गया।

Gangster Vikas Dubey killed in encounter when he tried to flee after road accident: IG, Kanpur Mohit Agarwal

उज्जैन में महाकाल मंदिर का दर्शन करने गया था

विकास दुबे कानपुर एनकाउंटर में मारे गए 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी था। मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को गुरुवार सुबह उज्जैन में धर दबोचा था। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने एएनआई से बातचीत में कहा था। 'विकास दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर का दर्शन करने आया था। जहां सुरक्षाकर्मियों ने उसे पहचान लिया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस के आने के बाद उसने अपनी पहचान कबूल की थीा।

According to sources, gangster Vikas Dubey attempted to flee after the car overturned. Shots were fired and he has been rushed to a hospital; more details awaited on his condition https://t.co/VPBEQjlcai