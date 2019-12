Cold In India Today 2019 Live Update: कानपुर में टेंपरेचर जीरो डिग्री सेल्सियस, जानें देश के अन्य इलाकों का हाल

13:10 PM

पंजाब: अटारी-वाघा बॉर्डर पर घना कोहरा है। इस दाैरान भूपिंदर सिंह, डीआईजी बीएसएफ ने कहा कि हमारे पास सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए अच्छी तरह से अनुभवी जवान हैं। हमारे सैनिकों के लिए उनका कर्तव्य उनका 'धरम' है। कोहरा हमारे काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं डालता है।

Punjab: Dense fog at Attari-Wagah border. Bhupinder Singh, DIG BSF, says, "We have well-experienced jawans to fight against all kinds of adverse situations. For our soldiers their duty is their 'dharam'. Fog doesn't really makes a difference in our way of work.' pic.twitter.com/Uu1waGjEna