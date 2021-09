नई दिल्ली (एएनआई)। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'अब्बा जान' वाली टिप्पणी पर घमासान मच गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए ट्वीट किया कि 'हमारी सरकार चाहती है: एक समावेशी अफगानिस्तान। अपनी' अब्बा जान 'टिप्पणी के साथ। योगीजी क्या चाहते हैं: एक समावेशी यूपी या फूट डालो और राज करो?' रविवार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सपा सरकार गरीबों का राशन खा जाती है, उन्हें मरने देती है।

Our Government wants : An inclusive Afghanistan With his “ abba jaan “ remark What does Yogiji want : An inclusive UP Or Divide and rule ?

#WATCH | Under PM Modi leadership, there is no place for appeasement politics....Before 2017 was everyone able to get ration?....Earlier only those who used to say 'Abba Jaan' were digesting the ration: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Kushinagar pic.twitter.com/CPr6IMbwry