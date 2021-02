कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। रविवार को, पीएम नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बारे में बात की और इस बात की सराहना की कि वे किस तरह से मन की बात कार्यक्रम में अपने को साबित कर रही हैं। मन की बात में जब पीएम मोदी ने महिलाओं की प्रशंसा की तो ये बात एक्ट्रेस करीना कपूर और दीपिका पादुकोण को भी पसंद आई। दोनों ने मन की बात हैशटैग के साथ टि्वटर पर पोस्ट किया और कहा कि आज राष्ट्र की महिलाएं निडर हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी समान भागीदारी है।

करीना ने किया ये पोस्ट

करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि समाज में महिलाओं की भागीदारी "कई गुना बढ़ रही है"। अभिनेत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संबोधन का जिक्र कर रही थीं जिसमें उन्होंने महिला सशक्तीकरण पर प्रकाश डाला। वह लिखती हैं, "नाॅन स्टाॅप कमर्शियल फ्लाइट से लेकर गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने तक, महिलाओं की भागीदारी कई गुना बढ़ रही है। देश की बेटी (राष्ट्र की बेटी) आज निर्भीक, साहसी और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों (एसआईसी) में बराबर की भागीदार है। " करीना ने पीएम का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट टैग किया और कैप्शन में "#WomenSupportingWomen #MannKiBaat #PMOINDIA" लिखा।

“Be the change you wish to see in the world.”-Mahatma Gandhi



These words couldn&यt be truer for these incredible women and for every single woman around the world!#NariShakti #MannKiBaat @PMOIndia https://t.co/DPYzBXNfYt