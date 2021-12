मुंबई (एएनआई)। विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने जैसे ही अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उनके लिए फिल्म जगत से तमाम शुभकामनाएं और बधाईयां आने लगी। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दोनों की एक फोटो शेयर कर अपनी शुभकामनाएं साझा कीं और इसके साथ ही लिखा, "बधाई हो आप दो खूबसूरत इंसानों को।" उसने यह भी जोड़ा, "हैप्पी टियर्स!"

दूल्हा-दुल्हन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए, कृति सेनन ने लिखा, "बधाई हो @ कटरीना और @ विक्कीकौशल 09 !! आप लोग सुंदर दिखते हैं। आप दोनों को जीवन भर खुशी और प्यार की शुभकामनाएं!"

वरुण धवन ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा, "बधाई हो कैट और विक आप लोगों को इस नई यात्रा पर जाने के लिए प्यार भेज रहे हैं।"

बॉलीवुड की कपूर बहनों करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने भी विक्की और कटरीना को विश किया। वहीं करीना ने लिखा, ''प्यार की ताकत. आप दोनों को बधाई।'

करिश्मा ने उन्हें विश करते हुए लिखा, ''बधाई हो कैट और विक्की आप दोनों के वैवाहिक जीवन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।''

नेहा धूपिया ने स्टार जोड़ी के लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी साझा की और लिखा, "परफेक्ट जादू... मेरी सबसे प्यारी कटरीना और विक्की मैं आपको पूरे दिल से प्यार करत हूं।"

Pure Magic ✨❤️ … my dearest Katrina and Vicky I love you with all my heart ❤️ … here&यs raising a toast 🥂 to the most gorgeous couple I know with the kindest hearts … here&यs to a love, laughter and happily ever after ❤️ #KatrinaKaif @vickykaushal09 pic.twitter.com/0Ke7niFAxT