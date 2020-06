एकता के इस शो की खासियत रही है कि इस शो के पिछले सीजन में भी उन्होंने क्लाइमेक्स को उस मुकाम पर छोड़ा था कि अगले सीजन का इंतजार बेसब्री से हो, ऐसे में तीसरे सीजन में वह सबकुछ है, जिसका इंतजार दर्शकों को था। प्यार, रिश्ते,दोस्ती और इन सबके बीच सबकुछ अलग होते हुए भी, मतभेद होते भी परिवार का होना। इस बार कहने को हमसफर हैं में प्यार गुस्से की आग में जल रहा है, लेकिन फिर भी परिवार के बीच प्यार है। अनन्या, रोहित और पूजा की इस त्रिकोण प्रेम कहानी में प्यार की जीत होती है, अंजाम इस बार क्या होता है। जानने के लिए पढ़ें पूरा रिव्यू।

शो का नाम: कहने को हमसफर हैं सीजन 3

कलाकार: मोना सिंह, गुरदीप पुंज, रोनित रॉय, अदिति वासुदेव, अपूर्व अग्निहोत्री, पलक जैन, पूजा बनर्जी, सुचित्रा पिल्लई

निर्माता और क्रिएटर: एकता कपूर

राइटर: जया मिश्रा

डायरेक्टर: अभिजीत दास और दीपक चवन

ओटीटी चैनल: ऑल्ट बालाजी, जी 5

रेटिंग : 3.5 STAR

