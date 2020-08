पठानमथिट्टा (एएनआई)। काेरोना वायरस संकट के बीच रविवार को सबरीमाला भगवान अय्यप्पा मंदिर को खोल दिया गया है। आज सोमवार से भगवान अय्यप्पा मंदिर में पांच दिवसीय मासिक पूजा शुरू हो जा रही है। मलयालम माह चिंगम में पांच दिवसीय पूजा के बाद मंदिर 21 अगस्त की शाम को बंद हो जाएगा। मासिक पूजा के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं इस संबंध में त्रावणकोर देवासोम बोर्ड के अध्यक्ष एन वासु ने कहा कि सबरीमाला के लिए वार्षिक त्यौहार तीर्थयात्रा सीजन 16 नवंबर से शुरू होता है। यह प्रथा दशकों से चल रही है। ऐसे में कोरोना काल में इस साल भी पूजा तो होगी, लेकिन एहतियात काफी ज्यादा बरते जाएंगे।

Kerala: Lord Ayyappa temple in Sabarimala opened yesterday on the eve of the monthly five-day puja for the Malayalam month of Chingam. The puja will start from today morning and the bar on devotees' entry will continue as per COVID-19 protocol. pic.twitter.com/PH8eyGJ2IY