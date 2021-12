सेंचुरियन (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट (26 दिसंबर) से शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान एक सफल यात्रा की उम्मीद कर रहे हैं, इस जोड़ी को उम्मीद है कि उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और युवा शुभमन गिल की चोटों ने राहुल और अग्रवाल को सुर्खियों में ला दिया है और यह जोड़ी निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका में पारी की शुरुआत करेगी। दोनों की जोड़ी शानदार है।

बातचीत में दिए संकेत

यह तब स्पष्ट हुआ जब दोनों ने गुरुवार को बातचीत की और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि वे ओपनिंग बल्लेबाजी की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वीडियो में केएल को कहते हुए सुना गया, 'उम्मीद है कि मैं और आप (मयंक) 26 दिसंबर को वहां जा सकते हैं और हमारी टीम को शानदार शुरुआत दिला सकते हैं और शानदार सीरीज खेल सकते हैं।" राहुल ने कहा कि उन्होंने कभी भी दोनों देश के लिए एक साथ नहीं खेला।

