नई दिल्ली (एएनआई)। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम इंडिया के मुख्य खिलाड़ी बन चुके हैं। हालांकि उनका आम से खास प्लेयर बनने का रास्ता काफी लंबा रहा। राहुल को क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में डेब्यू किए छह साल हो गए। 2014 में एमएस धोनी की कप्तानी में उन्होंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। अपने डेब्यू मैच में धोनी से मिली टेस्ट कैप को राहुल जिंदगी भर याद रखेंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर किया।

धोनी द्वारा टेस्ट कैप मिलना है यादगार

रविवार को ट्विटर पर एक फैन ने राहुल से पूछा कि, धोनी द्वारा उनको टेस्ट कैप मिलने के बाद उन्हें कैसा लगा। इस पर राहुल कहते हैं, "यह मेरे लिए एक विशेष और भावनात्मक क्षण था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे श्रृंखला में खेलने का मौका मिलेगा और एमएस धोनी से वह टोपी हासिल करना एक विशेष अहसास था।" बता दें साल 2014 में धोनी की कप्तानी में राहुल ने अपना पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में खेला था। राहुल बल्ले से प्रभावित करने में नाकाम रहे और मैच की दोनों पारियों में सिर्फ चार रन (3,1) बनाए। हालांकि, भारत ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में 2-0 से पिछडऩे के बाद जबरदस्त वापसी की थी। अगले मैच में, राहुल ने मुरली विजय के साथ ओपनिंग की और अपने दूसरे गेम में अपना पहला शतक बनाया। उन्होंने पहली पारी में 110 रनों की इनिंग खेली जबकि उन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ 16 रन बनाए। मेहमान टीम अंत में मैच ड्रॉ कराने में सफल रही, लेकिन भारत अंतत: चार मैचों की श्रृंखला 2-0 से हार गया।

