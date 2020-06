कोलंबो (पीटीआई)। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने मंगलवार को आम नागरिकों से एक ऐसी संस्कृति बनाने का आह्वान किया, जिसमें अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं है। संगकारा ने यह बयान, एक अफ्रीकी-अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पिछले सप्ताह हत्या के बाद नस्लवाद पर उठे मुद्दे के चलते दिया। संगकारा ने लोगों से एक बेहतर समाज बनाने का आग्रह किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, 'हम लोग, सामान्य नागरिक मिलकर एक बेहतर समाज स्थापित कर सकते हैं। जहां सभी एक-दूसरे को समझेंगे और विश्व संस्कृति स्थापित करेंगे।' संगकारा ने आगे लिखा, 'एक विश्व संस्कृति जिसमें अज्ञानता और पूर्वाग्रह के लिए कोई जगह नहीं है और जहां सच्ची स्वतंत्रता शासन करती है।'

1/8 The activism in America against systemic racism and injustice is a powerful lesson to us all.



Whichever country we live in, be it America, Sri Lanka or another, it is not the State that should determine our sensibilities and sensitivities.



That&यs your choice and mine.