कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Minimum Age Of Child For Class 1 Admission: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और केंद्र के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहां कुछ बदलाव को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, वहीं कुछ की नींव पड़ने की तैयारी चल रही है। इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने केंद्र के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी को एक अहम निर्देश दिया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से दिए गए इस निर्देश में बताया गया कि, क्लास वन में एडमिशन पाने के लिए बच्चों की उम्र बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए।

एज लिमिट एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित है

इस निर्देश के मुताबिक अब क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए। बता दें कि, ये एज लिमिट एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित है। जिस पर पिछले साल 2023 में भी एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी चर्चा हुई थी। जिसके बाद फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने निर्देशों को दोहराया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी करते हुए इस निर्देश को जन के साथ शेयर किया है।

Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, in a letter dated 15.02.2024, with reference to D.O. letter No. 9-2/20- IS-3 dated 31.03.2021 followed by D.O. letter of even number dated 09.02.2023, requested all states/UTs to ensure that the age of admission to… pic.twitter.com/RoIrA9h9IC