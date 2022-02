नई दिल्‍ली/मुंबई (एजेंसियां)। भारत रत्‍न से सम्‍मानित स्‍वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्‍पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर आने के बाद से शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। उनके प्रशंसकों के लिए यह खबर स्‍तब्‍ध कर देने वाली रही।

राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने जताया शोक

उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। केंद्र सरकार ने दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उनका अंतिम संस्‍कार पूरे राजकीय सम्‍मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी मुंबई जा रहे हैं।

I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerise people. pic.twitter.com/MTQ6TK1mSO