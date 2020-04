View this post on Instagram

In these times of isolation I reminisce my Father and his poem , which expresses hope and strength. The singing is exactly how Babu ji recited and sang it at Kavi Sammelans, which I attended with him .. इन अकेली घड़ियों में, मैं बाबूजी और उनकी कविता को याद करता हूँ, जो आशा भरी हैं, शक्ति सम्पूर्ण । गाने की धुन बिलकुल वैसी है जैसे बाबूजी कवि सम्मेलनों में गा के सुनाया करते थे । मैं उनके साथ होता था ।

