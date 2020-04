नई दिल्ली (एएनआई)। Lockdown Diaries : एक्टर प्रियंका चोपड़ा जोनस ने मंगलवार को माधुरी दीक्षित के ऑनलाइन फ्री डांस क्लास की सराहना की। बता दें कि सेलेब्स इस तरह की चीजें देश में पाॅजिटिविटी बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। प्रियंका ने ट्विटर पर माधुरी की तारीफ करते हुए लिखा, 'माधुरी को ढेर सा प्यार और उनके इस इनिशिएटिव को भी, साथ ही उनकी टीम को भी। कुछ भी जो इस महामारी की घड़ी में पाॅजिटिव रख सके वो है कठिन डांस। जब हम सभी घरों में सेफ हैं तो चलिए इसे भी ट्राय करते हैं।' इसके साथ ही प्रियंका ने एक लिंक भी शेयर किया जिसमें क्लिक करके डांस वीडियो देखा जा सकता है।

Love @MadhuriDixit #LearnAMove #ShareAMove is a wonderful initiative by team @dancewithMD enabling everyone to stay positive during these difficult times through dance!While we all stay indoors & safe, let's try to get through it with a twirl. Chk it - https://t.co/WNG4F10Ge5