मुंबई (आईएएनएस)। Lockdown Diaries : शाहरुख खान ने दावा किया है कि वो कोई सुपर स्टार नहीं हैं बल्कि एक किंग हैं। ये बात शाहरुख ने ट्विटर पर अपने फैंस से एक ऑनलाइन चैट सेशन के दौरान सोमवार को कही। एक यूजर ने ट्विटर ने शाहरुख खान से कहा कि अब लगता है कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। एक दूसरे यूजर ने ट्वीट में लिखा, 'ये जीवन चक्र है। अगर आप सुपर स्टार हो तो आपको अहसास हो कि ये सही समय है अपने करियर को बदलने का या फिर छोड़ने का।'

Thank you all for #AskSrk Need to get back to doing nothing. Please stay at home. Physical distancing. Hygiene. And respect all who r doing amazing work on ground. Just Love a lot more and do nothing...because &Jo kuch nahi karte woh kamaal karte hain..&य