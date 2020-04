नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि 21 दिन बाद 14 अप्रैल को पूरी हो रही है लेकिन एक बार यह फिर बढ़ सकता है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सीएम के साथ वीडियो-कांफ्रेंसिंग के दौरान, अधिकांश राज्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से दो और सप्ताह के लिए लॉकडाउन का विस्तार करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार इसे 14 अप्रैल से आगे दो सप्ताह तक बढ़ाने के लिए ज्यादातर राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार कर रही है। हालांकि इस दाैरान संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन का विस्तार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ आराम के साथ हो सकता है।

PM told us that we must not compromise on lockdown and we are receiving suggestions for extending it for next 15 days. PM said in next 1-2 days Govt of India will announce guidelines for next 15 days: Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa on video conference of PM with CMs pic.twitter.com/tIrNqpN4p3