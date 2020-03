लखनऊ (आईएएनएस)। कोरोना वायरस को लेकर देश भर इन दिनों लॉकडाउन लागू किया गया है। इसलिए सारे लोग इस वक्त अपने घरों के अंदर बंद हैं लेकिन जानवर खाली सड़कों पर दौड़ का खूब आनंद ले रहे हैं। खाली सड़कों पर चलने वाले जंगली जानवरों के वीडियो व तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दो दिन पहले, केरल के कोझीकोड के मेप्पायूर शहर में एक जानवर को एक वीडियो क्लिप में खुलेआम घूमते हुए देखा गया था। इसी तरह के एक और वीडियो में देखा गया था किनोएडा सेक्टर 18 में एक नीलगाय मॉल के बाहर स्वतंत्र रूप से घूम रहा है।दिलचस्प बात ये है कि राज्य के इस हिस्से में राजमार्गों पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन शहर के इलाकों में 'नीलगाय' का चलना बहुत आम बात नहीं है।

This is a Small Indian Civet. Things which I can confirm; Video is real (not animation). Was never posted before Wednesday on Internet. Sources say it is from Kozhikode. It looks sick. Quite possible was in captive & released. It is found there normally also. That's it. https://t.co/5ginqdxxJx