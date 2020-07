उत्तर प्रदेश (एएनआई)। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात से लाॅकडाउन शुरू होते ही पूरे राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में लाॅकडाउन लगा दिया है, जो कल शुक्रवार रात 10 बजे से आगामी 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि लखनऊ पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे ने एएनआई को बताया कि यह लॉकडाउन नहीं है। ये कुछ प्रतिबंध एक उद्देश्य से लगाए गए हैं। हम आदेश को लागू करेंगे। हम सतर्क हैं। हम ऐसा रोज करेंगे लेकिन तीन दिनों तक हम इसे और अधिक सक्रियता के साथ करेंगे। लॉकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए रात में बैरिकेड्स लगाने के साथ ही और पुलिस तैनात की गई है।

Varanasi: Police personnel check IDs of people as they move about for their daily chores. Uttar Pradesh govt has imposed lockdown in the state from 10 pm on July 10 to 5 am on 13th July. All offices, markets & commercial establishments to remain closed,essential services allowed. pic.twitter.com/j23QLCZY2c