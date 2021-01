नई दिल्ली (एएनआई)। Lohri 2021: देश में आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बुधवार को देश वासियों को को शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर साथी नागरिकों को शुभकामनाएं। ये त्यौहार हमारे समाज में प्रेम, स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करते हैं और देश में समृद्धि और खुशी बढ़ाते हैं।

Greetings and best wishes to fellow citizens on the occasion of Lohri, Makar Sankranti, Pongal, Bhogali Bihu, Uttarayan and Paush parva. May these festivals strengthen the bond of love, affection and harmony in our society and increase prosperity and happiness in the country.