गुंटूर, आंध्र प्रदेश (एजेंसी)। Andhra Pradesh Election 2024 राज्‍य के गुंटूर जिले के गरिकापाडु में पुलिस ने एक इंटरस्‍टेट चेक पोस्ट पर पाइप से लदी लॉरी से 8 करोड़ रुपये नकद जब्त किए और गुरुवार सुबह मामले के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। यह पैसा हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा था।

चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम को सौंपा जाएगा रुपया

जग्गैयापेट सर्कल इंस्पेक्टर चंद्र शेखर ने बताया है कि एनटीआर जिला पुलिस ने एनटीआर जिले के गरिकापाडु चेक पोस्ट पर 8 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। यह पैसा पाइप से लदी लॉरी में एक अलग केबिन में पाया गया और इस बरामदगी में दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्‍हें हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा है। चंद्र शेखर ने कहा है कि हम इस रकम को जिला जांच टीमों को सौंप देंगे और आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग के अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा की जाएगी।

#WATCH | Andhra Pradesh: NTR district police seized Rs 8 crores cash at the Garikapadu check post in NTR district. The money was discovered in a pipe-loaded lorry in a separate cabin and two individuals have been detained. The money was being transported from Hyderabad to Guntur.… pic.twitter.com/Sqmpq9EIdc