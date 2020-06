नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर व तीन राज्यों के राज्यपाल रहे वेद मारवाह का शुक्रवार को निधन हो गया। ऐसे में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्व अधिकारी वेद मारवाह के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही उनके अदम्य साहस को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि श्री वेद मारवाह जी को सार्वजनिक जीवन में उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनका अटूट साहस हमेशा एक आईपीएस अधिकारी के रूप में उनके करियर के दौरान बना रहा। वह एक अच्छे सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्ति भी थे। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।

Shri Ved Marwah Ji will be remembered for his rich contributions to public life. His unwavering courage always stood out during his career as an IPS officer. He was also a well respected public intellectual. Pained by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.