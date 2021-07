कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। मध्य प्रदेश के विदिशा के गंजबासौदा इलाके में एक बड़ा दर्दनाक हादस हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर कुएं में गिरी एक बच्ची को बचाने की कोशिश की जा रही थी। इस दाैरान बड़ी संख्या में लोग कुएं की मुंडेर पर खड़ें झांक रहे थे। इस दाैरान अचानक से मुंडेर धसक गई और करीब दो दर्जन से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। इस घटना के बाद पूरे घटनास्थल पर चीखपुकार मच गई। सूचना पाकर पुलिस भी माैके पर पर पहुंची। क्षेत्रीय लोगों की मदद के साथ राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक विदिशा के गंजबासौदा इलाके में घटनास्थल से एक और शव बरामद हुआ है, जिससे अब तक मरने वालों की संख्या 4 हो गई है।

#UPDATE | Madhya Pradesh: One more body recovered from the site in Ganjbasoda area of Vidisha, taking the death toll to 4 so far.



As per state minister Vishvas Sarang, 19 people have been rescued till now from the spot where they fell into a well last night.