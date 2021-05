भोपाल (पीटीआई)। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस महामारी ने कई परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, जबकि तमाम वृद्ध लोग अकेले रह गए हैं क्योंकि उनकी देखभाल करने वाले लोग कोरोना की चपेट में आने से साथ छोड़ गए। ऐसे में उनकी सरकार उन लोगों का ध्यान रखेगी। वे राज्य के बच्चे हैं और राज्य उनकी देखभाल करेगा। राज्य सरकार व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण लेने वालों के लिए भी गारंटर के रूप में खड़ी होगी।

We will give Rs 5000 per month pension to children who have lost their parents/guardians in this COVID pandemic. We'll also arrange free education for these children & free ration for these families: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/axG5JLZnGe