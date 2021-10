मुंबई (पीटीआई)। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में चार किसानों की हत्या के विरोध में तीन सत्तारूढ़ दलों द्वारा आज सोमवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वाहन किया गया है। इसके मद्देनजर यहां कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाओं के बाद बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) की बस सेवाएं सोमवार को मुंबई में बंद कर दी गईं। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सुबह-सुबह धारावी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, चारकोप, ओशिवारा, देवनार और इनऑर्बिट मॉल के पास लीज पर ली गई एक बस सहित नौ बसें क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। सत्तारूढ़ शिवसेना से संबद्ध बेस्ट कामगार सेना के नेता सुहास सामंत ने रविवार को एक वीडियो क्लिप में सभी बेस्ट कर्मचारियों से बंद का समर्थन करने की अपील की।

Maharashtra: Commuters face problems in Mumbai due to bandh called by Congress-Shiv Sena-NCP alliance against the Lakhimpur Kheri violence



"I have to go to my office and I am waiting for the bus here for the last half an hour," says a commuter pic.twitter.com/rgKHZJTjKP