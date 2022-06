मुंबई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे होगें। शिंदे शाम 7.30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। फडणवीस ने कहा कि गुरुवार दोपहर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ-साथ सीएम पद के चुनाव पर हमने भाजपा के सभी विधायकों, शिंदेजी के नेतृत्व वाले समूह, 16 निर्दलीय और अन्य के राज्यपाल को एक सूची सौंपी है, और जल्द ही वह हमारे साथ जुड़ जाएंगे।

A total of 50 MLAs are with us, including 40 MLAs from Shiv Sena...We have fought this battle so far with their help...I will not let even a scratch mar the trust that these 50 people have placed in me - let alone break that trust: Maharashtra CM-designate Eknath Shinde pic.twitter.com/2f877rCMB5