Mahatma Gandhi Best Quotes & Shaheed Divas quotes : 30 जनवरी के दिन पर यह एक सवाल पूछना तो बनता है कि पूरे देश में ऐसा कौन सा व्‍यक्ति होगा, जो बापू की शिक्षाओं से अछूता हो? हमारे राष्ट्रपिता, अहिंसा और सत्याग्रह के सबसे बड़े पैरोकार महात्‍मा गांधी की पुण्यतिथि को यादगार बनाने के लिए देश भर में हर सान 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। वैसे 30 जनवरी यही वो दिन था, जब साल 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्‍मा गांधी की हत्‍या कर दी थी। देश के बापू को सच्‍ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ताकि देश के सभी नागरिक गांधी जी और सभी शहीदों को याद करें और उनके आदर्श वाक्‍यों को जीवन में शामिल करने को प्रेरित हों।

Mahatma Gandhi Best Quotes & Martyrs Day 2021 quotes: शहीद दिवस और गांधी जी की पुण्यतिथि पर सभी के साथ शेयर करें, बापू के कहे हुए बेस्‍ट कोट्स, जो हम सभी की जिंदगी की बदल सकते हैं।

1: कमज़ोर कभी माफ नहीं कर सकते। क्षमा ताकतवर की विशेषता है। - गांधी जी

2: विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। - गांधी जी





3: आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक महासागर है, यदि समुद्र की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो समुद्र गंदा नहीं होता है।” - गांधी जी

4: लोगों में अच्‍छाई देखो और उनकी मदद करो - गांधी जी

5: खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में खो दें।

6: व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। - गांधी जी

7: पहले वो आपको अनदेखा करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीतते हैं।

8: गुस्सा और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन हैं।

9: सभी धर्मों का सार एक है। केवल उनके दृष्टिकोण अलग हैं।

10: ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती है। यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है।

11: मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य ही मेरा भगवान है। अहिंसा उसे साकार करने का साधन है।

12: आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हों। - महात्मा गांधी

13: यह स्वास्थ्य है जो वास्तविक धन है न कि सोने और चांदी के टुकड़े। - महात्मा गांधी

14: A coward is incapable of exhibiting love; it is the prerogative of the brave.

15: An ounce of practice is worth a thousand words.

16: If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.

17: Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

18: A man is but a product of his thoughts. What he thinks he becomes.

19: Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.

20: An eye for an eye only ends up making the whole world blind.