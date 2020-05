नई दिल्ली (एएनआई)। सोमवार को अपनी बेहतरीन फिल्म 'सारांश' 36 साल पूरे होने पर निर्देशक महेश भट्ट ने फिल्म में लीड करेक्टर प्ले करने वाले सीनियर एक्टर अनुपम खेर किरदार और अनकी जबरदस्त एक्टिंग को याद किया।

36 years of SAARANSH! He was just 28 years old when he made his debut in this iconic role of a school teacher who has lost his son in an act of senseless violence. Thank you, Anupam for helping me birth this heartbreaking inspired creation. ⁦@AnupamPKher⁩ #Saaransh pic.twitter.com/LA91wmuL6R