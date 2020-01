makar sankranti 2020 celebration: शाहिद कपूर के घर मना ये पर्व पत्नी मीरा ने शेयर की बेटी की क्यूट पिक्चर

कानपुर। Makar Sankranti 2020 Celebration शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत अक्सर अपने साथ बच्चों मीशा और जैन के साथ मस्ती वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। इसी तरह की एक तस्वीर फिर सामने आई है। ये पिक्चर मकर संक्रांति के मौके पर ली गई है। इसमें मीरा ने पतंग उड़ाते हुए बेटी मीशा की एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपलोड की है।

क्या है तस्वीर

इस तस्वीर में, एक छोटी सी बच्ची पीले और सफेद रंग का सलवार कुर्ता पहने हुए दिखाई दे रही है। कैमरे की तरफ पीठ करे ये बच्ची अपने सी फेसिंग घर के टैरेस पर एक कलरफुल पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही है। ये बच्ची शाहिद और मीरा की बेटी मीशा है। वैसे हाल ही में कुछ तस्वीरें और सामने आई थीं जो शाहिद-मीरा के घर पर लोहड़ी सेलिब्रेशन की बताई जा रही थीं।

Thank you for all the concern. Yes I have got a few stitches but am recovering fast. #jersey has taken a little bit of my blood but a script this good deserves that in the least. Have a good one you all. Keep it real. Make it count. Spread the love. Humanity above all.