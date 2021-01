कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने बहन शमिता शेट्टी के साथ मकर संक्रान्ति पर्व की बधाई दी। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने कैप्शन दिया, 'मकर संक्रांति के इस शुभ दिन पर, हम सभी अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और शांति की के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी सपने आज आसमान में पतंग की तरह आसमान में उंचे उड़ते रहे।'

साउथ एक्ट्रेस समंथा अक्कीनेनी ने भी फैंस को संक्रान्ति और पोंगल पर्व की बधाई दी। एकट्रेस ने टि्वटर पर लिखा, 'हैप्पी पोंगल / संक्रांति .. चलो इसे बेहतरीन दिन बनाते हैं।' #HappyPongal #HappyMakarSankranti

एक्टर जैकी श्राॅफ ने प्रकृति के साथ संक्रांन्ति का पर्व मनाया। जैकी ने हाथ में चिड़िया बिठाए हुए एक तस्वीर पोस्ट की। साथ में लिखा, 'हैप्पी मकर संक्रान्ति।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने मकर संक्रान्ति पर फैंस को बधाई दी। वीरू लिखते हैं, 'आपको एक बहुत ही खुश और आनंदित करने वाली # मकरसंक्रांति'

भारत के दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी मकर संक्रान्ति की बधाई दी। अय्यर ने टि्वटर पर लिखा, 'सभी को फसल के त्यौहार की हार्दिक शुभकामना। हैप्पी मकरसंक्रांति और पोंगल।'

बाएं हाथ के बल्लेबाज रिषभ पंत ने भी अनेकता में एकता वाली एक तस्वीर शेयर कर फसलों के इस त्यौहार की हार्दिक बधाई दी। पंत ने लोहड़ी, मकर संक्रान्ति, पोंगल और बिहू की एक साथ शुभकामनाएं दी।

पूर्व भारतीय स्पिनर और टीम इंडिया के कोच रहे अनिल कुंबले ने भी साधारण मैसेज के साथ त्यौहार की शुभकामनाएं दी। कुंबले ने लिखा, 'हैप्पी मकर संक्रान्ति।'

सिक्सर किंग के नाम से मशहूर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी त्यौहार पर फैंस को विश किया। युवी लिखते हैं, 'आशा है कि मकर संक्रांति और पोंगल का उत्सव सभी के जीवन में प्रचुरता और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू करेगा। हो सकता है कि आसमान रंगीन पतंगों से भर जाए! सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की शुभकामनाएंं # मकरसंक्रांति #Pongal

