हरिद्वार (एएनआई)। योग गुरु रामदेव ने बुधवार को आरोप लगाया कि टूलकिट की मदद से कुंभ और हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका यह बयान तब आया जब एक दिन पहले भाजपा ने कांग्रेस पर कुंभ को सुपर स्प्रेडर कोविड-19 के रूप में बदनाम करने के लिए एक टूलकिट डिजाइन करने का आरोप लगाया। रामदेव ने एक वीडियो संदेश में लोगों से ऐसी ताकत का बहिष्कार करने का आग्रह किया जो देश के खिलाफ हैं। रामदेव ने कहा कि टूलकिट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप राजनीति करिए लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत करिए।

Defaming Kumbh Mela & Hinduism through Toolkit is a social, cultural & political conspiracy & crime. I request people doing this that they can do politics but don't insult Hindus. This country won't forgive you. I appeal to people to boycott & oppose such forces: Yog Guru Ramdev pic.twitter.com/wpPTYbs4U5