कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। वायनाड उपचुनाव को लेकर प्रियंका गांधी बुधवार को अपना नॉमिनेशन कराने डीएम ऑफिस पहुंची। नॉमिनेशन के टाइम उनके साथ मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी ऑफिस में मौजूद थे। ऐसे में प्रियंका के नॉमिनेशन के टाइम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इस वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन के टाइम पर दरवाजे के बाहर से अंदर की तरफ झांकते नजर आ रहे हैं। खड़गे के इस वीडियो को बीजेपी के कई नेताओं ने शेयर करते हुए कांग्रेस पर एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का आरोप लगाया है।





