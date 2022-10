नई दिल्ली (एएनआई)। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने शीर्ष पद पर चुनाव का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दाैरान मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अन्य पार्टियां कांग्रेस से सबक लेंगी और प्रेसिडेंट पद के लिए गुप्त मतदान कराएंगी। इस मौके पर पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद थे।

To make a new India, they want Congress-free India as they know that as long as Congress is there, they can't do it. We will not let it happen and will continue to fight against it: Newly elected Congress president Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/9MZSR88TTg