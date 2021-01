नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली में एक टि्रपल तलाक का मामला सामने आया है। यहां हुमा हाशिम नाम की एक महलिा ने साकेत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसे हाल ही में उसके शाैहर ने बेटा न होने की वजह से ट्रिपल तलाक दे दिया है। हुमा हाशिम ने दावा किया कि नई दिल्ली स्थित एक उद्योग निकाय के निदेशक दानिश हाशिम के साथ उनकी शादी को 23 साल पहले हुई थी। उन दोनों को दो बेटियां हैं। इसमें एक की उम्र 20 साल और एक बेटी की 18 साल है। उनके शाैहर हमेशा एक बेटा चाहते थे। इसकी वजह से कई बार एबाॅर्सन के प्राॅसेस से गुजरना पड़ा।

He always wanted a son & made me undergo several abortions. He was hitting my daughter one day. When I tried to save her, he kicked & spat on me. He gave me triple talaq. We tried to file a complaint but Police paid no heed. We asked for allowance but he gave nothing: Huma Hashim https://t.co/0cEE5v1w35 pic.twitter.com/80K3cM3UJo