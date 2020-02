Man opens fire in Shaheen Bagh Live Updates: शाहीन बाग में हवाई फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

18:04 PM

दल्‍लुपुरा का रहने वाला

खुद का नाम कपिल गुर्जर व अपने को दल्‍लुपुरा गांव (नोएडा बॉर्डर के निकट) का निवासी बताने वाले इस शख्‍स ने शाहीन बाग में जहां गोली चलाई वहां कारतूस के खाली खोखे तस्‍वीर में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

Delhi: Empty bullet shells seen at the site where a man claiming to be Kapil Gujjar, a resident of Dallupura village (near Noida border), fired bullets in Shaheen Bagh, today. He has been taken by police into their custody. pic.twitter.com/k9f8qddRje