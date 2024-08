नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली में भारी बारिश के बाद पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की छत भी टपकने लगी है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पार्लियामेंट लॉबी का वो वीडियो शेयर किया जिसमें टपकते पानी को जमा करने के लिए बाल्टी रखी गयी है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया है। अपने नोटिस में, मणिकम टैगोर ने कहा कि पानी का रिसाव भवन के निर्माण के एक साल बाद ही मौसम के प्रति इसकी प्रतिरोधकता में संभावित समस्याओं को उजागर करता है। कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं कल की भारी बारिश के बाद चिंताओं को संबोधित करने के लिए खड़ा हूं, जिसके कारण संसद लॉबी के अंदर पानी का रिसाव हुआ, जिस रास्ते से हमारे भारत के राष्ट्रपति नए संसद भवन में प्रवेश करते हैं।

Paper leakage outside,

water leakage inside. The recent water leakage in the Parliament lobby used by the President highlights urgent weather resilience issues in the new building, just a year after completion.

Moving Adjournment motion on this issue in Loksabha. #Parliament pic.twitter.com/kNFJ9Ld21d