नई दिल्ली (एएनआई)। Manipur Assembly Elections 2022 : मणिपुर विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू सोमवार को शुरू हो गया है। मतदान शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं, खासकर युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज मतदान करने वालों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और अपना वोट डालने का आग्रह किया। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं।

Urging all those voting today in the first phase of the Manipur Assembly elections to turnout in record numbers and cast their vote. I particularly call upon the young and first time voters to exercise their franchise.