नई दिल्ली (आईएएनएस)। Manipur Viral Video : मणिपुर में पिछले दो महीने से उथल-पुथल मची हुई है। हिंसा की घटनाओं के जारी रहने के बीच इस समय मानवता को शर्मशार कर देेने वाला एक वीडियो सामने आया है। इसके बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में भीड़ ने दोनों महिलाओं के कपड़े उतार दिए और उन्हें सड़क पर घसीटा। सड़क पर उनके साथ छेड़छाड़ भी की गई। यह मामला 4 मई को राजधानी इंफाल से करीब 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में हुआ। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) ने दावा किया कि 4 मई को दोनों महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाने के बाद धान के खेत में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिलाएं आदिवासी समुदाय से हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से पूरे देश में इस मामले की आलोचना हो रही है। लोग काफी गुस्से में हैं।

The horrific video of sexual assault of 2 women emanating from Manipur is condemnable and downright inhuman. Spoke to CM @NBirenSingh ji who has informed me that investigation is currently underway & assured that no effort will be spared to bring perpetrators to justice.