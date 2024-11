कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Manipur Violence: मणिपुर पुलिस के अधिकारियों ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, 16.11.2024 को निर्वाचित सदस्यों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने/आगजनी से संबंधित मामलों के संबंध में, मणिपुर पुलिस ने 20.11.2024 और 21.11.2024 को 07 और लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि पहले के दिनों में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान वाहेंगबाम ज्योतिकुमार सिंह (26), खुंड्राकपम बिक्रम सिंह (41), मोनीश नेपराम (31), और अरिबम मीराचंद्र शर्मा (41), एलंगबाम हरिसन सिंह उर्फ दादा (34), लौरेम्बम नोरोजित सिंह उर्फ नोनी सिंह (40), लाइमायुम केदारनाथ शर्मा (37) के रूप में हुई है। मणिपुर में चल रहे तनाव को देखते हुए पुलिस बलों ने संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इसके अलावा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

In connection with cases related to arson/damage of properties of elected members on 16.11.2024, Manipur Police arrested 07 (seven) more persons on 20.11.2024 and 21.11.2024 in addition to the 25 (twenty-five) persons arrested on earlier days. They have been identified as follows…