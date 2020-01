कानपुर। Mann Ki Baat On Republic Day 2020 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम 2020 का पहला प्रोग्राम होगा। प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने ऑॅफिशियल टि्वटर अकाउंट से ट्वीट किया है। साथ ही इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए आम लोगों से सुझाव के रूप में उनसे अपने विचार साझा करने को कहा है। 14 जनवरी को किए गए ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि इस साल का पहला मन की बात कार्यक्रम खास दिन 26 जनवरी को आयोजित होगा। यह एपिसोड स्पेशल होगा। इस स्पेशल एपिसोड के लिए आप लोग स्पेशल आइडियाज शेयर करें।

This year&यs first #MannKiBaat will be held on a very special day, the 26th of January!



Share your special ideas for this special episode. Record your message on 1800-11-7800. You can also write on MyGov or the NaMo App. https://t.co/jpfB0MSPam