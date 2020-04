नयी दिल्ली (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ईस्टर की शुभकामनाएं दीं और प्रार्थना की कि यह दिन हुम सभी को COVID-19 को सफलतापूर्वक मात देने की ताकत प्रदान करे। पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय को अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी बेस्ट विशेज दी हैं।

Best wishes to everyone on the special occasion of Easter. We remember the noble thoughts of Lord Christ, especially his unwavering commitment to empowering the poor and needy. May this Easter give us added strength to successfully overcome COVID-19 and create a healthier planet.