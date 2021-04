मुंबई (एएनआई)। मेगास्टार रजनीकांत को 2019 में भारतीय सिनेमा की दुनिया में उनके शानदार योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इस खबर की घोषणा की। जावड़ेकर ने ट्वीट किया, "भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महान अभिनेताओं में से एक, रजनीकांत को 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा करते हुए खुशी हुई। अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उनका योगदान प्रतिष्ठित रहा है।'

Happy to announce #Dadasaheb Phalke award for 2019 to one of the greatest actors in history of Indian cinema Rajnikant ji His contribution as actor, producer and screenwriter has been iconic I thank Jury @ashabhosle @SubhashGhai1 @Mohanlal @Shankar_Live #BiswajeetChatterjee pic.twitter.com/b17qv6D6BP

पिछले साल होनी थी घोषणा

दिग्गज गायिका आशा भोसले और शंकर महादेवन, अभिनेता मोहनलाल और बिस्वजीत, और फिल्म निर्माता सुभाष घई उस जूरी के सदस्य हैं जिसने रजनीकांत को पुरस्कार के लिए चुना था। दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2019 को पिछले साल घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

Popular across generations, a body of work few can boast of, diverse roles and an endearing personality...that&यs Shri @rajinikanth Ji for you.



It is a matter of immense joy that Thalaiva has been conferred with the Dadasaheb Phalke Award. Congratulations to him.