नई दिल्ली (आईएएनएस)। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर चेतावनी दी है। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर दुनिया "महामारी के सबसे बुरे हिस्से में प्रवेश कर सकती है" क्योंकि ओमिक्रोन वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ट्वीट्स की एक सीरीज में, गेट्स ने कहा कि उन्होंने अपनी अधिकांश हाॅलीडेज प्लान को कैंसेल कर दिया है क्योंकि उनके करीबी दोस्त तेजी से कोविड -19 वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। जब ऐसा लग रहा था कि जीवन सामान्य हो जाएगा तो हम महामारी के सबसे बुरे दौर में प्रवेश कर सकते हैं। हम सभी के लिए ओमिक्रोन घर पर दस्तक देगा।

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I&यve canceled most of my holiday plans.

I know it&यs frustrating to go into another holiday season with COVID looming over us. But it won&यt be like this forever. Someday the pandemic will end, and the better we look after each other, the sooner that time will come.